الطوارئ الصحية بسنار تؤكد استقرار الوضع الصحي

عقدت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة ولاية سنار اليوم اجتماعها الاسبوعي٬ وضم الإجتماع إدارات وزارة الصحة العامة والمتخصصة والفرعية وشركاء الصحة٬ استعرض الإجتماع تقارير مفصلة حول الوضع الصحي الراهن شملت مؤشرات الأمراض الوبائية.

وجاهزية المحليات للتدخلات الصحية فضلا عن جداول العمل والزيارات الميدانية الإشرافية٬ ووقفت اللجنة على عدد من الموضوعات المتصلة بعملها.

وأشار مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية محمد تاج الدين حسين خلال ترؤسه الإجتماع إلى عدم تسجيل أمراض وبائية بجانب الإنتظام في تقديم الخدمات الصحية للمواطن في كافة المؤسسات والمراكز الصحية٬ مؤمنا على أهمية المرحلة الحالية وعظم المسؤولية مشيدا بالجهد المقدم من الطوارئ وقطاعات الصحة ذات الصلة ودعم الشركاء.

وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على الإستعداد المبكر لتخفيف العبء على المواطنين وتعزيز الإدارة في السيطرة على الأمراض والطوارئ.

من جهتها قدمت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية فاطمة محمد عبد الحليم تنويرا عن الوضع الصحي مشيرةً إلى أن إدارتها تتابع تنفيذ الأنشطة والوضع الصحي٬ مشيدة بتعاون الإدارات وأنشطتها المتواصلة دون توقف خاصة فيما يتعلق بأنشطة صحة البيئة وتعزيز الصحة.

وأضافت أن هذا الإستقرار جاء بتكاتف الإدارات ذات الصلة والشركاء٬ داعية للحفاظ على الزيارات الإشرافية لمتابعة الأوضاع الصحية.

هذا وقد استعرضت منظمة الصحة العالمية ومنظمة ريس تدخلاتها في المجال الصحي.

سونا