ياسمين الخطيب تتعرض لعدوى حادة تغير ملامح وجهها (صورة)

تعرضت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب لوعكة صحية شديدة أدت إلى توقف تصوير برنامجها الرمضاني “ورا الشمس”، وذلك إثر إصابتها بعدوى بكتيرية حادة في أنسجة الوجه.

وكشفت الخطيب عن تفاصيل حالتها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث شاركت جمهورها صوراً تظهر تورماً واضحاً والتهاباً حاداً في منطقة الخد الأيمن، مشيرة إلى أن ملامحها تغيرت بشكل ملحوظ نتيجة هذه الإصابة.

وأوضحت الإعلامية أنها بدأت تشعر بالتورم منذ اليوم الأول لتصوير برنامجها، إلا أنها اكتشفت حقيقة الأمر في وقت متأخر، ليتبين إصابتها بعدوى بكتيرية عميقة تحت الجلد أدت إلى تكون ثلاثة “خراجات” ضخمة، مما اضطرها للخضوع لعملية جراحية دقيقة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدت الخطيب أن حالتها الصحية وصفت بـ”السيئة”، وهو ما أجبرها على تعليق نشاطها الإعلامي ووقف تصوير حلقات برنامجها “ورا الشمس” الذي يعرض على قناة “الشمس” الفضائية، مختتمة حديثها بطلب الدعاء من متابعيها لتجاوز هذه المحنة الصحية.

