جراهام يبحث مع اتحاد المهن الموسيقية إحياء الليالي الثقافية

بحث وكيل وزارة الثقافة والإعلام د. جراهام عبد القادر، لدى لقائه الثلاثاء بالخرطوم، ممثلي اتحاد المهن الموسيقية، بحث الدور المرتقب لاتحاد المهن الموسيقية في إحياء الليالي الثقافية بالعاصمة، بما يسهم في تنشيط الحراك الثقافي وتعزيز قيم التسامح ونبذ خطاب الكراهية، ودعم جهود العودة الطوعية.

وحضر اللقاء كل من محمد سليمان أبو سريع أمين أمانة الثقافة، وشوقي عبد الرحمن أمين الشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأساتذة الأمين البنا، ومجذوب أونسة، ومحمد حامد نوار