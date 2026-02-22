أحمد العوضى لجمهوره: «أول ما نطلقها تبقى غريبة.. والسر اللى بيننا ما يطلعش بره»

شارك الفنان أحمد العوضى، نصيحة هامة لجمهوره من خلال مسلسله «على كلاي»، تتعلق بحرمة البيوت والعلاقة بين الزوجين حتى بعد الانفصال، مستلهماً ذلك من شخصيته فى المسلسل وارتباطه بـ ميادة الدينارى (الفنانة درة).

العوضى يجسد شخصية الرجل المتمسك بالأصول، حيث شدد على أهمية صون الأسرار حتى بعد الطلاق، قائلاً: الست طول ما هى فى بيتنا لها كل التقدير.. لكن أول ما نطلقها بتبقى واحدة غريبة، والسر اللى كان بينا مبيطلعش بره مهما حصل”.

من خلال شخصية «على كلاي»، يحذر العوضى من ظاهرة حديث السيدات فى أمور خاصة بعد الطلاق، مؤكداً أن الانفصال يجب أن يكون “تسريحاً بإحسان”، مع الحفاظ على كرامة الرجل والبيت، وأن المرأة التى كانت يوما سكنًا يجب أن تظل خزانة أسرار حتى بعد الغربة.

المصري اليوم