روضة الحاج: ماذا عساي أُضيفُ من بعدِ الذي قال الألى مدحوا الحبيبَ محمدا !

أنَّا سنمدحُ أحمدا !

إن أدرَكتْ

حروفي هذه لن تصمدا

لو نورٌ لأحمدَ قد بدا

حاولتُ سوف تظلُّ أبياتي سُدى

سترتبكُ ارتباكاً إن أنا

ماذا عساي أُضيفُ

من بعدِ الذي

قال الألى مدحوا الحبيبَ محمدا !