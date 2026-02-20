“لو بلوغر هيعتقلوها”.. “ألفاظ” خادشة في برنامج “ليفل الوحش” بأول أيام رمضان تثير جدلا واستياء

أثارت الحلقة الأولى لبرنامج المقالب الرمضاني “ليفل الوحش” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال واستضاف فيه الفنانة أسماء جلال، جدلا واسعا بسبب “ألفاظ” اعتبرها بعض الجمهور غير مقبولة.

ويقوم البرنامج على استضافة المشاهير ووضعهم في مواقف صعبة ورصد انفعالاتهم وردود أفعالهم، وطالما سببت الألفاظ الخادشة أو السباب التي يطلقها الفنانون والمشاهير من لاعبي الكرة وغيرهم، في ردود أفعالهم الغاضبة؛ جدلا واسعا ومناقشات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعقيبا على حلقة اليوم، قال أحد المدونين: “عندها كمية ألفاظ لو ظهرت من واحدة على تيك توك هيعتقلوها”.

وكتب آخر: “هو ايه الفرق بين اللي أسماء جلال عملته ومحمد عبد العاطي؟”، ومحمد عبد العاطي، بلوغر مشهور ألقي القبض عليه وحكم بالسجن سنتين لاتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء على تيك توك.

كما سببت تعليقات رامز جدل، خلال تقديمه الفنانة جدلا وغضبا لدى البعض بسبب ما اعتبروه “تحرشا” لفظيا بها.

وكتبت معلقة: “يعني مش ناويين تتكلموا وتقولوا إن رامز جلال متحرش؟”، فيما أضافت أخرى: “كلامه عن أسماء جلال اليوم مقررف مقررفف”.

فيما كتبت معلقة أخرى: “نفسي الناس متحشرش مواضيع مهمة زي التحرش في حوارات تافهة زي برنامج رامز…. إذا كان أسماء جلال وبقيت البنات موافقين على القرف اللي بيتقال عليهم وقابضين كمان، يبقى تحرش ازاي؟”.

المصدر: RT