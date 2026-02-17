زينة تعلن حصولها على شهادة نسبها “للأشراف”: أنا وأولادي من نسل النبي محمد! (صور)

أثارت الفنانة المصرية زينة جدلا واسعا بنشرها وثائق تثبت نسبها ونسب توأمها للأشراف من ذرية الإمام الحسين، مؤكدة أنها وأولادها من نسل النبي محمد عبر والدتها.

وكشفت زينة بعد حصولها وطفليها على تلك الشهادة عن ملامحهما للمرة الأولى منذ ولادتهما، إذ نشرت صور الكارنيهات التي تحمل أسماء: الشريف عز الدين أحمد عز الدين علي عزت، والشريف زين الدين أحمد عز الدين علي عزت.

وأوضحت في منشورها أن الحصول على شهادة النسب كان هدية ثمينة لها في عيد ميلادها، حيث كتبت أن أختها نسرين استخرجت الشهادات الخاصة بها وبأخواتها ثم حصلت على شهادات أولادها في يوم عيد ميلادها، معتبرة إياها أجمل هدية في عمرها.

وفي السياق ذاته، كانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت في بداية شهر يناير الماضي بقبول الاستئناف المقدم من زينة ضد الفنان أحمد عز، وألزمته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كأجرة خدم لتوأمها، في إطار النزاع القضائي المستمر بين الطرفين بشأن نفقات الطفلين، وجاء الحكم استجابة لطلب زينة التي أكدت ضرورة توفير رعاية متكاملة لتوأمها بما يتناسب مع مستواهما المعيشي ودخل الأب وقدرته المالية.

ويعود النزاع القضائي بين الطرفين إلى أكثر من 10 سنوات، وتحديدا عام 2014، عندما لجأت زينة إلى القضاء لإثبات نسب طفليها التوأم، وهي القضية التي شهدت رفض أحمد عز الخضوع لتحليل البصمة الوراثية DNA، قبل أن يصدر حكم قضائي نهائي بثبوت النسب.

وفي عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز، إلا أن الخلافات القانونية بينهما لم تتوقف واستمرت بشأن النفقة ومصاريف الطفلين.

المصدر: RT.