«فلبينو» يروى كواليس عودة عبلة كامل بعد 8 سنوات

أحدثت الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات ضجة كبيرة منذ طرحها، وجذبت اهتمام الجمهور على الفور، محققة ملايين المشاهدات فى فترة قصيرة جدًا. السبب الرئيسى كان ظهور الفنانة عبلة كامل لأول مرة بعد غياب استمر ٨ سنوات، فترة لم تتمكن خلالها أى شركة إنتاج فنى من إقناعها بالعودة والمشاركة مجددًا فى الساحة الفنية.

وكشف الشاعر الغنائى فلبينو أحمد، مؤلف أغنية «يا واحشنى» للإعلان، لـ«المصرى اليوم» تفاصيل كتابة الأغنية وتعاونه مع عبلة كامل، قائلاً: «الشركة طرحت عليا الفكرة وفهمت الهدف منها، وعجبتنى جدًا. قررت أشتغل عليها بكل حب وأديها الوقت الكافى لتكون مناسبة تمامًا لعودة الفنانة القديرة عبلة كامل».

وأضاف: «فى البداية لم أكن أعلم بمشاركة عبلة كامل فى الإعلان، لكن مع تقدم العمل وتعديل الفكرة تم ترشيحها للمشاركة.

ولما علمت بمشاركتها تحمست جدًا واهتميت بكتابة الفقرات لكل فنان بدقة وحب، لأنها مشاركة مشرفة جدًا».

وتابع فلبينو: كنت واثق من نجاحنا خلال الموسم الرمضانى، ومن تقبل الجمهور للفكرة بهذه الحفاوة.

المصري اليوم