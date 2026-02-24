لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أثارت الفنانة منال سلامة حالة من الجدل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعد نشرها صورًا من تجمع عائلي خلال شهر رمضان، ظهر فيها عدد من أفراد الأسرة، وكان من بينهم الإعلامية لميس الحديدي، الزوجة السابقة للإعلامي عمرو أديب.

وعلقت منال على الصور قائلة: “كل رمضان وأسرتنا الجميلة متجمعة”.

وتباينت ردود الفعل بين من اعتبر المشهد دليلًا على نضج العلاقات الأسرية، ومن رأى أن الظهور يحمل دلالات خاصة أعادت الحديث عن العلاقة القديمة من جديد.

انفصلت الإعلامية لميس الحديدي عن زوجها الإعلامي عمرو أديب، ليسدل الستار على زيجة استمرت لأكثر من 25 عاماً، وتحديداً منذ عام 1999.

وجاء الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والتفاهم، مع حرص الجانبين على الحفاظ على علاقة ودية تقديرًا لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت منذ عام 1999.

