السكري في زمن الحرب

الحرب أحدثت تغييرات هائلة في نمط الحياة وندرة في الدواء والأنسلين وآثارها علي المرضى كانت مختلفة لاشك أن مرضى السكر النوع الاول أكثر المتضررين مع ندرة أو إنعدام الأنسولين كثيرين منهم حدثت لهم مضاعفات كثيرة لذا إستشهد الكثيرون في زمن الحرب والبعض إنتهى ببتر أعضاء نتيجة إصابات مباشرة أونتيجة المشي حفاة مسافات طويلة في رحلة الهروب من ويلات الحرب نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويصبر المبتلين ويخفف عنهم.

لكن في المقابل هناك بعض من مرضى السكر النوع الثاني خصوصا ذوي الوزن الزائد من أنضبط السكر عندهم بعلاج أقل من علاجهم الأول أو بدون علاج الذي أصلا لم يكن متوفرا عندما أوقفوه من غير إرادتهم . هذه ملاحظات لاحظتها في بعض المرضى الذين راجعوني بالعيادة سواء في الدامر او امدرمان او تواصلو معي بالهاتف ووجدت أسباب تفسر ماحدث وهي طريفة ولطيفة وجديرة بالإهتمام . مع الحرب حدثت تغييرات سلوكية جذرية. فبعد أن كان الناس يأكلون انواع الطعام وكثير منه غير صحي ويشبعون كما يشاؤون، وجدو أنفسهم يعيشون علي كمية محدودة من البليلة والعدس والفول من التكايا،طبعاً البليلة أكل صحي ومطلوب لمرضى السكري مؤشرها السكري في الدم منخفض وتوفر البروتين والألياف والمعادن والفيتامينات. لذا كثيرون تخلصو من الوزن الزائد وأختفت الكروش. وأنضبط لديهم السكر بدون اخذ علاج او بعلاج أقل وبعضهم كان يأخذ الانسلين لضبط السكر. وهناك عامل آخر المشي والحركة الجسمانية زادت كثيراًبعد أن سرقت واختفت السيارات أو أصبحت قيادتها مستحيلة. اما العامل النفسي والذي يلعب دورا كبيرا في السكر فحدثت تغييرات كبيرة في التفكير فبعد ان كان التوتر والأنفعال بالصغائر والسباق والتنافس في سفاسف الأمور، الكل تساوي وأصبح الهم واحد في تأمين الحد الأدنى من السكن الآمن والرفقة الطيبة والاكل البسيط في ملاذ آمن وزادت الروابط الأسريةو الإجتماعية وطبعاً هذا أنعكس علي مفهوم السعادة و أصبح الكل يجدها ولو في راكوبة في قرية نائية . السعادة قرار وليست إمكانيات لذا رأينا كثيرين كانون يسكنون العمارات و يركبون الفارهات وكانو تعساء في أنفسهم ولكن مع النزوح تغيرت المفاهيم وحدثت إعادة برمجة للقناعات لذا رضي الناس بالقليل وعاشو زمنهم في أيام الحرب سعداء بالبسيط الموجود فيا ليتنا نستفيد من دروس الحرب في الحفاظ على سلوك صحي سواء الاكل الصحي البسيط القليل والحركة والمشي بكثرة والعيش برضى وقناعة و السعادة قرار وقناعة طبعاً هذه ليست دراسة وإنما ملاحظات وخواطر من معايشة مرضى السكري زمن الحرب

د إبراهيم محمد المبارك مجذوب

استشاري الطب الباطنى والسكري