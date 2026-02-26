“Gemini” يُتيح أتمتة المهام المتعددة على أندرويد

أصدرت شركة “جوجل” الأمريكية، تحديثًا جديدًا لمساعدها الذكي Gemini يتيح أتمتة بعض المهام متعددة الخطوات على نظام أندرويد، بما يسمح بتنفيذ إجراءات مركبة داخل التطبيقات عبر أمر واحد فقط، دون الحاجة للتنقل اليدوي بين الشاشات.

وتُمكّن الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، المستخدم من إسناد مهام مثل طلب سيارة أجرة، أو إتمام طلب طعام، أو تنفيذ إجراءات داخل تطبيقات التسوق، حيث يتولَّى Gemini تنفيذ الخطوات تلقائيًا داخل التطبيق المدعوم.

وتعمل الأداة ضمن بيئة افتراضية آمنة تتيح مراقبة التنفيذ وإيقافه عند الحاجة، ما يعزز التحكم والخصوصية، حيث ستتوفر الخاصية مبدئيًا في عدد محدود من التطبيقات، وعلى أجهزة محددة، مع خطط للتوسع التدريجي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق متسارع بين شركات التقنية لتطوير مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ مهام عملية بالكامل، وليس فقط تقديم إجابات نصية، بما ينقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي داخل النظام.

أخبار24