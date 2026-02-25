“يوتيوب” تُتيح تشغيل وتحميل الملفات في الخلفية

أطلقت منصة “يوتيوب” الأمريكية، تحديثًا جديدًا يوسّع مزايا اشتراك Premium Lite، ليتيح للمشتركين إمكانية تشغيل الفيديوهات في الخلفية وتنزيلها لمشاهدتها دون اتصال بالإنترنت، وذلك بعد أن كانت هذه الخصائص حصرية للاشتراك الكامل.

وكانت باقة YouTube Premium Lite توفّر تجربة مشاهدة بدون إعلانات لمعظم الفيديوهات مقابل رسوم شهرية أقل، لكنها لم تكن تدعم سابقًا ميزة التشغيل في الخلفية أو التحميل، ما جعلها خيارًا محدودًا مقارنة بالنسخة الأعلى.

وتأتي إضافة الميزتين، وفقاً لموقع “Android Authority” المتخصص، استجابة لمطالب المستخدمين، على أن يبدأ طرح التحديث تدريجيًا في الأسواق التي تتوفر فيها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

ورغم التحديث الجديد، لا يزال الاشتراك الكامل YouTube Premium يحتفظ بعدد من المزايا الإضافية، من بينها إزالة الإعلانات عن المحتوى الموسيقي والوصول إلى خدمة YouTube Music Premium، ما يبقي الفوارق قائمة بين الباقتين

أخبار 24