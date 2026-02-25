قفزة للجواز المصري.. تعرف على عدد الدول التي تدخلها بالجواز القطري بدون تأشيرة

حل جواز السفر القطري في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا في قائمة مؤشر “هينلي” لجوازات السفر، الذي أنشأته شركة الجنسية والإقامة العالمية (Henley & Partners)، ومقرها لندن.

ووفق المؤشر، يسمح جواز السفر القطري لحامليه بزيارة 112 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

وبحسب التصنيف، واصلت سنغافورة تصدر أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يمكن لحاملي جوازها السفر إلى 192 وجهة بدون تأشيرة، وجاءت اليابان وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية عالمياً مع إمكانية دخول 187 وجهة.

عربياً، حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، والمركز الثالث عالمياً للمؤشر، حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لحامليه الوصول إلى 186 وجهة.

واحتلت قطر المركز الثاني عربياً والـ46 عالميا بـ (112 وجهة)، وحلت الكويت بالمركز الثالث عربياً والـ48 عالمياً (96 وجهة)، واحتل جواز السفر السعودي المركز الرابع والـ52 عالميا، بـ (88 وجهة)، ثم جواز السفر البحريني بالمرتبة 53 مع (87) وجهة، ثم جواز السفر المغربي في المركز الـ62 عالميًا، إذ يسمح لحامله بدخول 72 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة.

من جانبه، حقق جواز السفر المصري تقدماً كبيراً بعدما صعد إلى المرتبة 81 عالمياً، مسجلاً بذلك أفضل موقع له منذ عام 2014.

ويتيح جواز السفر المصري حالياً دخول نحو 50 وجهة حول العالم من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، تتركز غالبيتها في دول أفريقيا وآسيا، إضافة إلى عدد محدود من الدول الأوروبية وبعض الوجهات الجزرية في منطقة الكاريبي.

الشرق القطرية