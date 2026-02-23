النفط يتراجع الذهب والفضة يقفزان لأعلى مستوياتهما

سجلت أسعار أسعار النفط تراجعا بنسبة 1% اليوم (الاثنين)، وذلك مع توجه الولايات المتحدة وإيران إلى جولة ثالثة من المحادثات النووية مما حد من المخاوف من احتمال نشوب صراع، إضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، أو 1.05 % إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.11 % إلى 65.74 دولار للبرميل.

وقال ترامب يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10 % إلى 15 % على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للرسوم.

وساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5 % الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس الأحد إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف، فيما أفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز بأن إيران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

في السياق ذاته، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم (الاثنين) مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5163.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0210 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2% إلى 5184.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 % إلى 87.10 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2182.60 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.5 % 1753.75 دولار.

وانخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة دعم للنمو العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حد من هذه التحركات.

وقال متعاملون إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات، ومن المقرر استئناف التداول غدا الثلاثاء.

وأضعف قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قدرته على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي حالة عدم اليقين التي تُقلق الشركاء التجاريين أو الشركات، وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأخير، حيث سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ عام 1972 بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد.

أخبار 24