عطل تقني يؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر

تسبّب خلل تقني جديد في برنامج الصاروخ المخصص لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، ضمن مهمة “أرتيميس 2″، في تأجيل أول رحلة مأهولة إلى مدار القمر منذ أكثر من نصف قرن، وسط مؤشرات على تأجيل الإطلاق إلى فصل الربيع.

وأوضحت وكالة ناسا الأمريكية، أن تدفق الهيليوم إلى المرحلة العليا من صاروخ نظام الإطلاق الفضائي قد انقطع، وهو عنصر أساسي لعملية تطهير المحركات وضغط خزانات الوقود.

وأكدت الوكالة أن هذه المشكلة منفصلة عن تسريب وقود الهيدروجين الذي تسبب في وقت سابق في إفساد تجربة العدّ التنازلي؛ مما استدعى إعادة الاختبار.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة أنها تراجع حاليًا البيانات الفنية، وتستعد لإعادة الصاروخ، الذي يبلغ طوله 98 مترًا إلى حظيرة الصيانة، مع دراسة إمكانية إنجاز الإصلاحات مباشرة على منصة الإطلاق إذا تبيّن أن ذلك ممكن تقنيًّا.

أخبار24