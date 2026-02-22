“سامسونغ” ستضيف وكيل الذكاء الاصطناعي “Plex” لأجهزة غالاكسي الرائدة المقبلة

أعلنت شركة سامسونغ، يوم الأحد، تطوير تجربتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إضافة وكيل ذكاء اصطناعي جديد لمنظومة “Galaxy AI” لتسهيل التفاعلات اليومية.

وسيكون وكيل الذكاء الاصطناعي هذا هو “بربليكستي”، وقالت “سامسونغ”، إنها ستضيفه إلى أجهزة غالاكسي الرائدة القادمة، بحسب بيان للشركة. لكن الشركة لم تحدد هذه الأجهزة وما إن كانت ستضم سلسلة هواتف Galaxy S26 المرتقبة.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى وكيل “بربليكستي “عبر عبارة تنشيط صوتية مخصصة هي “Hey Plex”، أو من خلال عناصر الوصول السريع مثل الضغط المطول على الزر الجانبي، مما يجعل المساعدة السياقية سهلة الوصول عند الحاجة.

وسيكون وكيل الذكاء الاصطناعي مدمجًا بعمق في مجموعة تطبيقات سامسونغ الأساسية، بما في ذلك المعرض، والملاحظات، والتقويم، والساعة.

وسيعمل وكيل “Plex” مع بعض التطبيقات الخارجية، ويتميز بقدرته على التعامل مع مهام متعددة الخطوات.

وقالت “سامسونغ” إن ذلك سيسمح للمستخدمين بالانتقال بسلاسة بين المهام دون الحاجة إلى إدارة كل تطبيق يدويًا على حدة.

تأتي خطوة “سامسونغ” هذه بعدما كشفت دراسة داخلية أجرتها الشركة أن غالبية المستخدمين، أي ما يقارب 8 من كل 10، يستخدمون بانتظام أكثر من اثنين من وكلاء الذكاء الاصطناعي.

العربيه نت