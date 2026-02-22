نصائح مهمة لتخفيف أعراض التوقف عن الكافيين في رمضان

كشف أطباء وخبراء صحة أن التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين في رمضان، أو التقليل منه بشكل كبير بعد الاعتياد على تناوله يومياً، يتسبب فيما يسمى بأعراض انسحاب الكافيين، ومنها العصبية وزيادة القلق، والنعاس، وانخفاض الطاقة، والإرهاق، ولذلك نصحوا بـ4 خطوات مهمة لتخفيف تلك الأعراض.

وأوضح الأطباء أن أول هذه الخطوات هي التوقف التدريجي، وذلك عبر خفض استهلاكك للكافيين تدريجياً بدلاً من التوقف المفاجئ، وفي حال الاضطرار لذلك، يُفضل أن يكون في أيام يمكن فيها الحصول على راحة إضافية، مثل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وفق موقع “فيري ويل هيلث” الصحي.

وثاني هذه الخطوات، هو معرفة حدود الجسم، فوفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يُعدّ استهلاك أقل من 400 ملليغرام من الكافيين يومياً آمناً بشكل عام لمعظم البالغين الأصحاء، ويُنصح بالتحقق من الملصقات الغذائية لمعرفة محتوى الكافيين بدقة، بما في ذلك مصادره الشائعة مثل القهوة، والشاي، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والشوكولاته الداكنة.

أما ثالث التدابير فهو، استبدل المشروبات التي تحصل منها على جرعات من الكافيين بقهوة أو شاي منزوعي الكافيين، أو اختر الماء الفوّار بدلاً من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة للتغلب على خمول ما بعد الظهر، والرابع هو ممارسة الرياضة، وأخذ قيلولة، والتأمل، واليوغا، وهي أنشطة تساعد على تعزيز الطاقة وتقليل التوتر.

ولفت الأطباء إلى أنه في حال اتباع هذه التدابير يمكن تخفيف أعراض التوقف الفاجئ عن تناول الكافايين ومنها الصداع، والإرهاق، وتقلب المزاج، وصعوبة التركيز، والشعور بالعصبية، إذ يمكن للكافيين، الذي يُعدّ مكوّناً شائعاً في مسكنات الألم، أن يساعد في تخفيف الصداع عن طريق تقليل الالتهاب وحجب مستقبلات الألم.

وبينوا أن الكافيين يُستخدم يومياً بوصفه منشّطاً لزيادة الطاقة واليقظة، إذ يعمل عن طريق حجب الأدينوزين، وهي مادة في الجسم تعزز النوم، لذا، يمكن أن يسبب انسحاب الكافيين النعاس، وانخفاض الطاقة، والإرهاق.

وأشار الأطباء إلى أن الكافيين يُعدّ محسّناً طبيعياً للمزاج، إذ يزيد من مستويات النواقل العصبية في الدماغ التي تنظّم المزاج، مثل النورأدرينالين والسيروتونين والدوبامين، وبالتالي فإن التوقف المفاجئ عن تناوله قد يؤدي إلى تقلب المزاج، ويُعدّ الكافيين أيضاً منبّهاً قوياً يساعد على التركيز، وقد يسبب التوقف عن تناوله ألماً وإرهاقاً يصعّبان التركيز على المهام

أخبار 24