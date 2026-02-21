جدولة رسائل “واتساب” ستصل لمستخدمي آيفون قريبًا

يعمل تطبيق المراسلة “واتساب” على تطوير ميزة جديدة تُمكّن مستخدمي آيفون من جدولة الرسائل في محادثاتهم.

وستتيح ميزة جدولة الرسائل عند توفرها للمستخدمين كتابة رسالة واختيار تاريخ ووقت محددين ليتم إرسالها تلقائيًا.

وقد تكون هذه الميزة مفيدة للتذكيرات أو التهاني أو التحديثات المهمة التي لا يرغب المستخدم في نسيانها، بحسب موقع “WABetaInfo” المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وبعد الجدولة، سيعرض “واتساب” الرسائل المجدولة في قسم مخصص ضمن شاشة معلومات المحادثة، حيث يمكن للمستخدمين إدارتها بسهولة.

وسيكون لدى المستخدمين تحكمًا كاملًا في رسائلهم المجدولة؛ إذ يمكنهم حذف أي رسالة قبل إرسالها دون أي إشعار أو تنبيه على جهاز المُستلم.

وحاليًا، يُمكن لمستخدمي واتساب على نظام “iOS” جدولة الرسائل باستخدام تطبيق “Shortcuts” عن طريق إنشاء عملية إرسال مؤتمتة تُرسل الرسالة في وقت مُحدد. لكن هذا الحل البديل قد لا يكون مُريحًا كميزة مُدمجة، كتلك التي يُطورها “واتساب”.

من المتوقع أن تعمل هذه الميزة في المحادثات الفردية والجماعية على حدٍ سواء، مما يسمح للمستخدمين بجدولة الرسائل لجهات اتصال مُحددة أو لإعلانات في مجموعات واتساب.

ولا تزال ميزة جدولة الرسائل قيد التطوير، ومن المتوقع طرحها قريبًا للمستخدمين.

العربيه نت