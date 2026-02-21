“ثريدز” تُتيح مشاركة المنشورات على قصص إنستجرام مُباشرةً

أطلقت منصة “ثريدز” المملوكة لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات على قصص إنستجرام مباشرةً من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى مغادرته أو التبديل بين التطبيقات

وتوفّر الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، خيارًا مدمجًا داخل واجهة المشاركة يتيح إرسال المنشور إلى”Story” بنقرة واحدة، حيث تظهر معاينة جاهزة للنشر يمكن تعديلها قبل اعتمادها، بما يشمل تحريك موضع المنشور أو تخصيص عرضه داخل القصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعميق الترابط بين منصاتها الاجتماعية، مستفيدةً من قاعدة مستخدمي إنستجرام الواسعة لدعم انتشار محتوى ثريدز، وتشجيع صناع المحتوى على إعادة تدوير منشوراتهم عبر أكثر من قناة دون تعقيدات تقنية.

ويسهم هذا التكامل في زيادة التفاعل والوصول، خصوصًا للحسابات التي تعتمد على النشر المتقاطع، فيما يُطرح التحديث تدريجيًا للمستخدمين، ضمن سلسلة تحسينات مستمرة تستهدف تطوير تجربة الاستخدام وتعزيز حضور ثريدز داخل منظومة تطبيقات ميتا.

أخبار 24