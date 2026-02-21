“واتساب” يُضيف خاصية إخفاء محتوى الرسائل

أطلقت منصة “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء محتوى أجزاء من الرسائل النصية داخل المحادثات عبر خاصية تحمل اسم “Spoiler”، بحيث يظهر النص مغطّى أو مُعتمًا داخل فقاعة الدردشة ولا يمكن قراءته إلا بعد النقر عليه.

وتستهدف الخاصية، وفقاً لموقع “WABetaInfo ” التقني المتخصص، توفير طبقة إضافية من التحكم في عرض المحتوى، خاصة في المحادثات الجماعية التي تتضمّن معلومات قد تُفسد مفاجآت، أو تحتوي على تفاصيل حساسة لا يرغب المرسل في كشفها فورًا.

كما تمّكن المستخدم من تحديد كلمة أو جملة أو رسالة كاملة، وتطبيق تنسيق “محتوى مخفي” عليها من خلال أدوات تنسيق النص داخل محرر الرسائل، على غرار خيارات الخط العريض والمائل والمشطوب، إذ يظهر النص المخفي بعلامة أو تأثير بصري مميز داخل المحادثة، وعند الضغط عليه فقط يتم الكشف عن محتواه.

ويمن هذا الأسلوب المرسل مرونة في مشاركة معلومات تدريجية، دون فرض قراءتها مباشرة على جميع المشاركين، كما يعزز تجربة الاستخدام في مناقشة أحداث الأفلام والمسلسلات أو نتائج المباريات أو الأخبار الحساسة داخل المجموعات، لتوسيع أدوات تنسيق الرسائل، وتحسين التحكم في طريقة العرض.

أخبار24