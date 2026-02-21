فك لغز “الطائرة الأمريكية التي دخلت أجواء روسيا”

كشفت خدمة “فلايت أوير” FlightAware الإلكترونية أن الطائرة المجهولة التي دخلت أجواء روسيا هذا صباح كانت تقل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف في طريق عودته لدياره من واشنطن.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وسائل إعلام نقلا عن موقع “فلايت رادار 24″، بأن طائرة “بوينغ 787-8 دريملاينر” مجهولة الهوية أقلعت من قاعدة جوية قرب واشنطن، وحلقت فوق غرينلاند، ثم عبرت الحدود الروسية أولا في مقاطعة مورمانسك، ثم في مقاطعة أورينبورغ، قبل أن تدخل المجال الجوي الكازاخستاني.

ووفقا لـ”فلايت أوير”، فقد غادرت طائرة الرئيس الأوزبكي قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن الساعة 2:12 بعد ظهر يوم أمس 19 فبراير، ووصلت إلى طشقند في تمام الساعة 12:13 ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وزار ميرضائيف واشنطن في الفترة من 17 إلى 19 فبراير للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس السلام بشأن قطاع غزة. وفي الليلة الماضية، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس أوزبكستان أن ميرضائيف قد غادر إلى طشقند عقب انتهاء الفعاليات التي جرت في واشنطن.

المصدر: “نوفوستي”