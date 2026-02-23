“يا للعار!”.. سياسي فرنسي يهاجم ماكرون بسبب طلب وجهه لترامب

انتقد فلوريان فيليبو زعيم حزب “الوطنيون” الفرنسي بشدة طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من نظيره الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “تريبيون” أن ماكرون بعث رسالة إلى ترامب يطلب فيها رفع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من الأوروبيين، من بينهم فرنسيان هما بريتون وقاضي المحكمة الجنائية الدولية نيكولا غيو.

وكتب فيليبو في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: “يا للعار! كتب ماكرون إلى ترامب يطلب منه رفع العقوبات الأمريكية عن تيري بريتون الذي نصّب نفسه رقيبا، وفي الوقت نفسه طلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على (الخبيرين) جاك بو وكسافييه مورو بسبب آرائهما! هذا قلب قيم رأسا على عقب، وهو السمة المميزة للماكرونية!”.

وفي 23 ديسمبر 2025، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة فرضت حظر دخول على خمسة أشخاص لمحاولتهم فرض رقابة على منصات ومتحدثين أمريكيين، وكان بين المشمولين بالعقوبات بريتون المفوض السابق للسوق الداخلية وأحد أبرز مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وكان بريتون نشر في أغسطس 2024 رسالة إلى إيلون ماسك هدد فيها، حسب وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، الملياردير الأمريكي قبل مقابلته عبر الإنترنت مع المرشح الرئاسي وقتذاك دونالد ترامب، وذلك استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

ودان ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو فرض العقوبات الأمريكية على بريتون في ديسمبر 2025، بينما دعا بريتون نفسه، إلى جانب ناتالي لوازو، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “وريزون” (آفاق) الفرنسي المتحالف مع ماكرون، الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات انتقامية على الولايات المتحدة.

المصدر: RT