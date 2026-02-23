اللون الأحمر القاني قد يغزو هواتف آيفون الرائدة المقبلة

تدرس شركة أبل اختيار اللون الأحمر كلون جديد مميز لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس القادمين هذا العام.

وبحسب ما جاء في النشرة البريدية الأسبوعية للتكنولوجيا لوكالة بلومبرغ، تختبر “أبل” لمسة نهائية باللون الأحمر القاني للهاتفين الرائدين، بحسب تقرير لموقع “MacRumors” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

وإذا صحت هذه الشائعة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها طرازا آيفون برو وبرو ماكس باللون الأحمر.

وسيكون بذلك طرازا آيفون 18 برو أول هواتف آيفون تتوفر باللون الأحمر منذ آيفون 14 وآيفون 14 بلس. ومع ذلك، يبدو أن اللون سيكون أقرب إلى درجة العنّابي منه إلى الأحمر الفاقع.

في حين أشارت شائعات سابقة إلى أن “أبل” تدرس أيضًا اللونين البنفسجي والبني لطرازي آيفون 18 برو، لكن وكالة بلومبرغ ذكرت أن هذين اللونين “مجرد تنويعات لفكرة اللون الأحمر نفسها، نظرًا لتشابه درجاتهما إلى حد كبير”. وبمعنى آخر، يبدو أن هذين الخيارين اللونيين لن يُعرضا فعليًا.

أما بالنسبة لهاتف آيفون القابل للطي، تخطط شركة أبل “للابتعاد عن الألوان الجريئة” والالتزام بالألوان التقليدية مثل الرمادي والأسود.

ومن المتوقع أن تكشف “أبل” عن طرازي آيفون 18 برو وآيفون القابل للطي في سبتمبر.

العربيه نت