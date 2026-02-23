تحديث في متصفح “جوجل كروم” بمميزات جديدة

كشفت شركة “جوجل”، عن تحديث جديد لمتصفحها “كروم” والذي اشتمل على مجموعة كبيرة من الميزات بغرض تحسين الإنتاجية.

ونوهت الشركة بأن المميزات الجديدة في المتصفح تتضمن ميزة العرض المنقسم وأدوات التعليقات على ملفات “PDF”، وكذلك خيار لحفظ الملفات مباشرة في خدمة “جوجل درايف”.

وحسب التصورات الأولية، فإن ميزة العرض المنقسم ينتظر أن تساعد المستخدمين على تقليل عملية التنقل بين علامات التبويب المختلفة، وهو ما يسهل العمل على أكثر من صفحة في الوقت نفسه

وتشتمل المميزات أيضاً آلية “Save to Google Drive”وهي تتيح للمستخدمين حفظ ملفات PDF مباشرة إلى غوغل Drive من دون الحاجة لتحميلها على الجهاز

أخبار 24