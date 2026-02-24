روسيا تحقق مع مؤسس تيليغرام بتهمة “تسهيل أنشطة إرهابية”

ذكرت صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية الروسية نقلًا عن جهاز الأمن الاتحادي أن السلطات تحقق مع بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليغرام في إطار قضية جنائية تتعلق “بتسهيل أنشطة إرهابية”.

يأتي هذا فيما كان التطبيق نفى في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الادعاءات الروسية بأنه ملاذ للأنشطة الإجرامية وأنه مخترق من قبل أجهزة المخابرات الغربية والأوكرانية.

وذكرت الصحيفة أن “أفعال رئيس تيليغرام ب. دوروف، تخضع للتحقيق في إطار قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الفقرة 1.1 من المادة 205.1 (دعم الأنشطة الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي”. وأوضحت الصحيفة أن مقالها يستند إلى مواد من جهاز الأمن الاتحادي، بحسب “رويترز”.

وفرضت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية الروسية قيودًا على تيليغرام، الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا في الاتصالات العامة والخاصة، بسبب ما تقول إنه تقاعس من جانب الشركة في حذف المحتوى المتطرف.

وتحاول موسكو حث الروس على التحول إلى التطبيق المدعوم من الدولة والمعروف باسم ماكس، الذي أطلق منذ ما يقرب من عام.

ولدى تيليغرام أكثر من مليار مستخدم نشط على مستوى العالم.

العربيه نت