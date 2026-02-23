كيم يعلن “عصرا جديدا” للطفرة في كوريا الشمالية

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون دخول البلاد مرحلة طفرة جديدة في التنمية الوطنية، خلال تقديم تقرير عن أعمال حزب العمال الحاكم في اليوم الثالث من المؤتمر التاسع له.​

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اللجنة المركزية للحزب نجحت في أداء دورها الرئيسي كقائد ثوري، محققة تغييرات جذرية في نطاق وسرعة التنمية، مع تحديد استراتيجية جديدة تتوافق مع ديناميكية التقدم وأهداف مستقبلية للقطاعات المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون قدم التقرير إلى المؤتمر التاسع لحزب العمال في اليوم السابق، مع دخول المؤتمر يومه الثالث.

وقالت وكالة الأنباء المركزية، نقلا عن تقرير كيم، إن اللجنة المركزية للحزب “أدت مهماتها وأدوارها المهمة كطليعة للثورة، وأدخلت حقبة جديدة من التغييرات غير المسبوقة والانتعاش في نطاق وعمق النضال وسرعة التنمية”.

وأضافت الوكالة أن التقرير “أوضح الاستراتيجية القتالية الجديدة التي تتوافق مع الروح القوية للتقدم في البلاد … وحدد الأهداف المستقبلية لجميع القطاعات والمهام والطرق لتحقيقها”.

وأعرب المؤتمر عن دعمه الكامل لتقرير كيم، واعترف بالإجماع بأنه مبدأ توجيهي ثوري لقيادة تنمية أسرع وتغيير أسرع وتقدم أكبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقد انطلق المؤتمر، وهو أعلى هيئة صنع قرار في كوريا الشمالية، يوم الخميس في ما قد يكون عدة أيام من الاجتماعات بما في ذلك مراجعة أداء السياسات السابقة ووضع الخطوط العريضة لسياسات جديدة في الاقتصاد والدفاع وقطاعات أخرى.

روسيا اليوم