ميزة جديدة لجدولة الرسائل بمحادثات “واتساب”

تعمل منصة “واتساب” للتراسل الفوري على تطوير ميزة جديدة تتيح جدولة الرسائل داخل المحادثات، حيث ما تزال الخاصية قيد التطوير ولم تُطرح بعد للمستخدمين ضمن النسخة الحالية المتاحة عبر متجر “جوجل بلاي”.

وستسمح الميزة للمستخدمين، وفقاً لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، بتحديد تاريخ ووقت معينين لإرسال رسالة مستقبلية داخل أي دردشة، بحيث تبقى الرسالة محفوظة في وضع الانتظار حتى الموعد المحدد.

كما سيتم إرسال الرسالة المجدولة تلقائيًا، دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو الدخول إلى المحادثة لحظة الإرسال الفعلي المحدد مسبقًا، وسيضيف واتساب قسمًا مخصصًا داخل معلومات الدردشة لعرض الرسائل المجدولة وإدارتها.

ويُتيح هذا القسم للمستخدمين مراجعة الرسائل المجدولة قبل موعد الإرسال، مع إمكانية تعديلها أو حذفها، إلى جانب ظهور إشعار تأكيد بعد إتمام عملية الجدولة يوضح نجاح الإجراء والوقت الذي تم اختياره لإرسال الرسالة

