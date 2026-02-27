“إنستجرام” يُنبّه الآباء لبحث الأبناء عن الانتحار

تعتزم منصة “إنستجرام” الأمريكية إطلاق ميزة جديدة تُخطِر أولياء الأمور إذا قام أبناؤهم المراهقون المسجلون في نظام الإشراف الأبوي، بمحاولات متكررة للبحث عن مصطلحات تتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس، وذلك بعد حظر ظهور نتائج البحث لمن هم دون الـ 18 عامًا.

وستُرسل التنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيق “واتساب” أو إشعار داخل التطبيق، كما تُرفق بمواد إرشادية تساعد الآباء على التحدث مع أبنائهم حول الموضوع، حيث ستُطلق الميزة أولًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا خلال الأسابيع المقبلة، قبل تعميمها في مناطق أخرى لاحقًا.

ومن بين العبارات التي قد تثير التنبيه تلك المتعلقة بتشجيع الانتحار أو إيذاء النفس، وكذلك مصطلحات تُشير إلى رغبة المراهق في إيذاء نفسه، بينما تظل نتائج البحث المتعلقة بهذه المواضيع محجوبة تلقائيًا وتُوجّه إلى موارد دعم نفسي في حال ظهرت.

وتعمل المنصة أيضًا على تطوير تنبيهات مشابهة للمحادثات مع ذكاء اصطناعي داخل التطبيق، بحيث تُرسل إخطارًا للأهل إذا حاول المراهق الدخول في محادثات مع النظام حول مواضيع الانتحار أو إيذاء النفس، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز حماية الصحة النفسية للشباب على الإنترنت.

