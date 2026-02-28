من أحاجي الحرب ( ٢٨٤٤٤):

○ أ. محمد النجار

اذا ارادت الدولة ان تبني البلاد عليها اعفاء مدخلات الإنتاج و جميع ماكينات المصانع و الاليات من الجمارك و ان توقف جميع الجبايات

كان اصعب قرار قبل الحرب ان يغادر الناس ديارهم و ان يبداو اعمالهم و استثمارهم خارج البلاد

الان القرار الصعب بالنسبة لهم ان يعودوا لتعمير البلاد و بداية جديده لرحلة انشاء من الصفر

اذا لم تساعد الدولة و تدعم لن تعود دائرة الانتاج مرة اخرى

عليه اذا كانت هذه هي عقلية الجهاز التنفيذي في الدولة لن ينصلح الحال

حكومة الامل تسقط بس