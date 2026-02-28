سرقة داخل بنك الخرطوم… المباحث تكشف التفاصيل وتوقف المتهمة

قالت شرطة المباحث الجنائية في الخرطوم إنها أوقفت امرأة يشتبه في تورطها في سرقة مجوهرات من داخل أحد فروع بنك الخرطوم، بعد تنفيذ عملية متابعة أفضت إلى ضبط جزء من المسروقات.

وأوضحت الشرطة أن التوقيف تم في منطقة الحاج يوسف عقب عملية رصد استمرت عدة أيام.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المجوهرات تعود إلى دكتورة فايدة عبد الله، وأن المتهمة أقرت خلال الاستجواب بضلوعها في الحادثة بمساعدة شقيقتها. وقالت إن الفريق المختص يواصل استكمال الإجراءات لاستعادة بقية المقتنيات.

وتعد الحادثة من القضايا النادرة التي يجري فيها تنفيذ عملية سرقة داخل مؤسسة مصرفية، وفق ما أفادت به الشرطة، التي أكدت استمرار التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد جميع الأطراف المتورطة.

الانتباهة