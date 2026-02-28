جبريل إبراهيم : إصلاح المنازل في الخرطوم على المواطنين… ولن نفرض خفض الإيجارات

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إن الحكومة لن تتكفل بإصلاح المنازل التي تضررت خلال الحرب، مؤكداً أن إعادة تأهيل الممتلكات الخاصة تظل مسؤولية أصحابها.

وأوضح أن الأفراد يمكنهم مباشرة إصلاح ما تعرض للسرقة أو التلف دون انتظار دعم حكومي.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن الدولة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة الفردية لعدد كبير من المنازل المتضررة، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة تتطلب حلولاً يتولاها المواطنون بشكل مباشر.

وفي ما يتعلق بالإيجارات، أكد إبراهيم أن الحكومة لا تعتزم فرض أي إجراءات تلزم الملاك بتخفيض الأسعار. وأضاف أن سياسات التدخل المباشر في تحديد الإيجارات ليست مطروحة، وأن تنظيم السوق يترك لآلياته الطبيعية دون قرارات إلزامية.

الانتباهة