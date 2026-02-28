رئيس هيئة الشئون المالية المكلف يشيد بآداء منسوبى شرطة عمليات امدرمان

اكد اللواء شرطة/ السنوسى عبدالله أحمد محمد رئيس هيئة الشئون المالية المكلف على الدور الكبير والمتعاظم الذى ظلت تضطلع به قوات شرطة العمليات فى حفظ أرواح وممتلكات المواطنين وعمليات التأمين الداخلى لما تتميز به من خبرات فى تنفيذ مهام وواجبات الأمن الداخلى ، وأوضح خلال مخاطبتة اليوم الإفطار الرمضانى لمنسوبى شرطة عمليات محلية امدرمان بحضور اللواء شرطة د/ أحمد على الخليفة مدير دائرة الطوارئ والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم والعميد شرطة/ عبدالرحمن كمال الوسيلة مدير إدارة شرطة العمليات والعقيد شرطة/ حسين قسم الله عطرون مدير عمليات منطقة امدرمان إن ماحققته شرطة العمليات من إنجازات سابقة يتطلب المحافظة وبذل المزيد من الجهود للإسهام فى تأمين ولاية الخرطوم لعودة المواطنين ، مؤكدا إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لدعم كافة الخطط والبرامج الداعمة لأمن وإستقرار الوطن والمواطن.

مدير دائرة الطوارئ والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم جدد التأكيد على جاهزية قوات شرطة العمليات للقيام بواجباتهم فى منع ومكافحة الجريمة والحد منها بجانب عمليات الامن الداخلى لمنع كافة الظواهر السالبة التى تهدد حياة المواطنين ، مشيدا بإهتمام ودعم قيادة الشرطة لمنسوبيها مما يسهم فى رفع الروح المعنوية لهم

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن رئيس هيئة الشئون المالية المكلف قدم دعما عينيا لإعاشة منسوبى شرطة عمليات امدرمان الذى يضم عددا من منسوبى شرطة ولايات دارفور ، كما قام بمعالجة بعض مطلوبات القوة مما أوجد رضا وإستحسان منسوبى شرطة عمليات امدرمان.

المكتب الصحفي للشرطة