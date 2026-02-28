تفاصيل خطة إعادة السودانيين من مصر عبر عشر رحلات جوية

أعلن رجل الأعمال السوداني أحمد المحقق عن انطلاق أول رحلة جوية للعودة الطوعية من مصر إلى السودان يوم الأحد عند الساعة الثانية ظهراً، على متنها عدد من المسجونين السودانيين في مصر، وذلك بدعم مباشر من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضح المحقق أن عدد الرحلات المقررة حتى الآن يبلغ ستة، ومن المتوقع أن يصل إلى عشر رحلات، بدعم من رجال أعمال ومسؤولين سودانيين. وأشار إلى أن الرحلة الثانية ستتم بدعم من رئيس الوزراء، والثالثة برعاية رجل الأعمال يوسف أحمد يوسف، والرابعة بدعم عصام الشيخ، والخامسة بتمويل منه شخصياً إلى جانب الاتحاد العربي للصناعة وجامعة الدلنج. وأضاف أن نحو 900 شخص جاهزون حالياً للعودة، وأن ترتيبات الوصول تتم بالتنسيق الكامل مع السفارة السودانية في القاهرة.

الانتباهة