كادقلي تبدأ توزيع القوافل الإنسانية للمواطنين

دشنت محافظة كادقلي اليوم توزيع القوافل الإنسانية التي وصلت من ولايات السودان بعد فك الحصار المفروض من الحركة الشعبية والدعم السريع وحرمان المواطن من التمتع بالخدمات المتمثلة في الصحة والماكل وحركة التنقل.

واكد المدير التنفيذي لمحافظة كادقلي بشير احمد عمر في تصريح ان المحافظة عكفت خلال الأيام الفائتة على اعداد كشوفات عبر اللجان القاعدية بالأحياء السكنية لمعرفة الإحصائيات النهائية ، مؤكدا بان التوزيع يبدأ من منزل لمنزل حتى يأخذ كل مواطن نصيبة من القوافل، مشيدا بالاستجابة الكبيرة التي دفعت بها حكومة المركز والولايات لدعم مواطن الولاية الذي عانى من الضغوطات الإقتصادية التي مارسها الدعم السريع والحركة الشعبية واستهدافهم للمواطنين العزل.

وأوضح بأن القوافل التي وصلت رئاسة محافظة كادقلي تحتوى على اصناف عدة تسهم كثيرآ في استقرار الأسر.

وقال ان اللجنة العليا قد وزعت المحافظة الى خمسة قطاعات : الشرقي والغربي والجنوبي والقطاع الاوسط والشمالي، مؤكدا حرص الحكومة بكادقلي على التوزيع العادل دون استثناء لاحد.

سونا