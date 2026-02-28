نهر النيل: انخفاض معدلات الجريمة

ترأس اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل، ظهر الجمعة بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بمدينة الدامر، الإجتماع الثاني لهيئة القيادة للعام 2026م، وذلك في إطار متابعة الآداء الشرطي وتعزيز كفاءة العمل الإداري والأمني بالولاية.

وإستعرض الإجتماع جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها الموقف الإداري العام، وموقف تنفيذ الإمتحانات التجريبية للكفاءة المهنية بدرجتيها، إلى جانب برنامج السلة الرمضانية المدعومة لمنسوبي الشرطة، ودعم أسر شهداء الشرطة بسلال رمضانية مجانية تقديراً لتضحياتهم الوطنية.

كما ناقشت هيئة القيادة ملف الترقيات التي شملت ضباط الصف والجنود المستوفين لمعايير الترقية إلى الرتبة الأعلى، في خطوة تهدف إلى تحفيز منسوبي الشرطة ورفع الروح المعنوية وتعزيز الإستقرار الوظيفي.

وعلى الصعيد الأمني، كشف الاجتماع عن إنخفاض ٍ ملحوظ في معدلات الجريمة خلال شهر يناير الماضي، نتيجة تنفيذ خطط أمنية محكمة وتكثيف العمل الوقائي والمنعي، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والإستقرار بالولاية

كما ناقش الإجتماع تقرير شرطة محلية عطبرة، متضمناً إحصائيات تفصيلية حول البلاغات الجنائية ومستويات الإنجاز في تسديدها، إلى جانب إستعراض إحصائية معاملات السجل المدني المنجزة خلال شهر يناير، بما يعكس تطور الآداء الخدمي المقدم للمواطنين.

كما إستعرض إجتماع هيئة القيادة ضبطيات إدارة المعابر بالولاية خلال العام 2025م وشهر يناير من العام 2026م، والجهود المبذولة في إحكام الرقابة وتعزيز العمل الرقابي بالمعابر.

وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً ومداخلات من أعضاء هيئة القيادة تناولت سبل تطوير الآداء والإرتقاء بالعمل الشرطي، فيما أشاد مدير شرطة الولاية بمجمل التقارير المقدمة، مثمناً الجهود المبذولة من الإدارات المختلفة، ومؤكداً أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية والخدمية.

المكتب الصحفي للشرطة