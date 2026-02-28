رئيس الوزراء : مصر ستدعم عودة السودان لحاضنة الاتحاد الافريقي في المستقبل القريب

أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس انه تم التوافق بين الخرطوم والقاهرة على تنسيق المواقف بين البلدين في القضايا الاقليمية والدولية، وكشف أن جمهورية مصر وبحكم رئاستها لمجلس السلم والامن الافريقي ستقوم بدعم السودان والتنسيق معه بشأن عودته لحاضنة الاتحاد الافريقي في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم عقب عودته من جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى اتفاق البلدين على توسعة الربط الكهربائي بينهما وذلك لأهميته في ظل العودة الطوعية للعاصمة القومية الخرطوم والولايات الأخري.

وبشأن موضوع المياه وسد النهضة أوضح سيادته أنه تم الاتفاق على ثلاثة نقاط جوهرية شملت ضرورة ان يكون هنالك إتفاق بين دولة المنبع ودول المصب حول قضايا التشغيل وإعادة الملء، ومنع أي إجراءات احادية تقوم بها أي دولة سوى كانت دولة منبع او مصب، بجانب مشاركة البيانات بين الدول المعنية وتأكيد مبدأ الشفافية ومعالجة قضايا الجفاف والجفاف الممتد.

سونا