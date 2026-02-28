وزير العدل يجتمع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان

على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الجارية لمجلس حقوق الإنسان، اجتمع معالي وزير العدل مولانا د. عبد الله محمد درف علي، مع السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير سيدهارتو رضا سوريوديبورو، المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة.

قدم الوزير تنويراً لرئيس المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مستعرضاً الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الممنهجة المستمرة من قبل المليشيا المتمردة ضد المدنيين والجهود الوطنية الرامية إلى حماية المدنيين وتعزيز سيادة حكم القانون، وتطوير المؤسسات العدلية، مشدداً على أهمية دعم الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمحاسبة وانصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب .

كما جدد معاليه التزام حكومة السودان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته العاملة الآن بالبلاد وهي المكتب القطري والخبير المعين، معبّراً عن تطلع السودان إلى توسيع برامج دعم بناء قدرات الاليات الوطنية، لا سيما في مجالات جمع وحفظ وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية، وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية ذات الصلة.

من جانبه اعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان عن تقديره للتعاون البناء لحكومة السودان مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعتمدة لديها، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

سونا