رئيس الوزراء: لا عودة قسرية للسودانيين من مصر واتفاق على توسيع الربط الكهربائي والتنسيق بشأن سد النهضة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس عدم وجود أي اتجاه لعودة قسرية للسودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، مشدداً على أن “العودة القسرية” لا مكان لها في العلاقات السودانية المصرية، وأن العودة إلى البلاد متاحة وطوعية عبر كافة الطرق الرسمية والشعبية.

وأوضح إدريس في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمطار الخرطوم، أن زيارته إلى جمهورية مصر العربية شملت لقاءات مع الرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الري، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على معالجة أوضاع الطلاب السودانيين في مصر وتوفيق أوضاعهم، إضافة إلى التفاهم بشأن إطلاق سراح السجناء السودانيين هناك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على توسيع الربط الكهربائي بين البلدين، في ظل العودة الطوعية للمواطنين إلى الخرطوم والولايات، مبيناً أن المباحثات تناولت بصورة معمقة ملف المياه وسد النهضة الإثيوبي.

وأوضح أن الجانبين توافقا على ثلاث نقاط جوهرية، تتمثل في ضرورة التوافق بين دول المنبع والمصب، ومنع أي إجراءات أحادية من أي طرف، والاتفاق على آلية لتشغيل السد وتبادل المعلومات التقنية والفنية بصورة منتظمة.

وفي ما يتعلق بملف الهدنة، قال رئيس الوزراء إن النقاش بشأنها لا يزال مستمراً، مؤكداً أن السودان، قيادةً وشعباً، لديه رؤية واضحة تجاهها، وأن الهدنة ليست غاية في حد ذاتها ما لم تفضِ إلى سلام دائم.

وجدد انفتاح السودان على كافة المبادرات والسبل التي تحقق السلام والاستقرار، معلناً انطلاق حوار سوداني–سوداني يفضي إلى تحقيق التعافي الوطني وصولاً إلى مرحلة الانتخابات. وأشار إلى أنه طرح هذه الرؤية خلال لقائه بأبناء الجالية السودانية في مصر، حيث لقيت قبولاً واسعاً.

وأكد أن السياسة المعلنة للسودان إقليمياً ودولياً تقوم على احترام سيادة

الاول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أعلن رئيس الوزراء عن الترتيب لعقد مؤتمر جامع للسلم الاجتماعي والمصالحة خلال الفترة المقبلة، بهدف رتق النسيج الاجتماعي ومعالجة جذور الأزمة

