الرئيس الإيراني: مجلس القيادة المؤقت قد بدأ عمله

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن مجلس القيادة المؤقت قد بدأ عمله، مؤكدا أن جرائم المجرمين لن تثني الحكومة الإيرانية عن آداء واجباتها.

وفي مستهل رسالته المصورة، قدم الرئيس الإيراني التعازي في المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:

بزشكيان: القوات المسلحة تعمل وبقوة على تحطيم قواعد الأعداء وستواصل ذلك، وستخيّب آمال الأعداء كما هي العادة.

بزشكيان: على الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الإسرائيلي الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران.

بزشكيان: سندفع الأعداء نحو اليأس بتدمير قواعدهم.

بزشكيان: جرائم المجرمين لن تثني الحكومة الإيرانية عن آداء واجباتها.

بزشكيان: بقاء الشعب الإيراني في الساحات والمساجد يبطل مؤامرات الأعداء.

بزشكيان: الإمام خامنئي أشجع قائد في العالم وسيظل اسمه إلى الأبد إلى جانب اسم الخميني العظيم، كنجمتين للهدى في سماء التاريخ.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح أمس السبت بشن هجوم مشترك كبير على إيران للقضاء على برامجها الصاروخية والنووية، واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وعقب ذلك أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أنه تم وضع خطط لترتيب القيادة حسب الدستور، وتم تشكيل مجلس قيادة مؤقت وفق الدستور يتسلم مسؤوليات المرشد حتى اختيار خلفا له.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي وفقا لأحكام الدستور الإيراني لضمان استمرارية إدارة شؤون الدولة وعدم حدوث فراغ قيادي خلال هذه المرحلة الحساسة.

ويضم المجلس بحسب الدستور الإيراني: آية الله علي رضا عرفي، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجائي.

المصدر: RT