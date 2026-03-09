دكتور العظام الشهير آدم فضل الله (رحمه الله) عالج يد مصاب ، ثم جاءه الرجل بعد فترة يشكو، سأله دكتور آدم بتشكي من شنو ؟ في ألم وللا حاجة ؟؟

_ قال له الرجل وهو يشير إلى يده الأخرى التي لم تصب: لا يا دكتور، بس دي ما زي دي !

قال له دكتور آدم بسخرية معهودة فيه : يا ولدي ديك شغل الله ، ودي شغل آدم فضل الله، عايزن يكونن زي بعض كيف ؟!!



هسه حميدتي دا لو بقى (شغل الله) أو لو بقى (شغل آدم فضل الله) كلامه دائماً في صالحنا تماماً

مهم جداً بالنسبة لينا يطلع يتكلم لا أسكت الله له حساً 😁



عمر الحبر