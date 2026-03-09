أين الدعم السريع وصمود ؟

التعامل مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الحالية و إيران يكشف بوضوح عن الجهة التي سيؤول لها شأن و حكم السودان بعد نهاية الحرب.

الدعم السريع و حكومة تأسيس و حركة صمود تعيش حالة من التيه و الصمت المطبق المخزي.

التمرد سيواجه إنحسار الدعم الدولي الذي كان يقوم عليه عمله و سيفتقد المدد بالعتاد و السلاح و الأموال و المرتزقة.

ستتبعه حكومته الهشة تأسيس و التي تعاني سكرات الموت .

صمود في تيه و صمت مطبق إذ ستفقد الظهير الدولي المخطط و الممول.

الوقوف مع الدولة التي دعمت التمرد و ساهمت في الحرب علينا سيقود إلي أن تفقد صمود مستقبلها في حكم السودان بل في أن تكون واحدة من القوى السياسية التي تطرح نفسها لحكم البلاد .

حاليا ستفقد صمود الدعم المالي المباشر من العمالة الدولية سيقل تمويل الرواتب و التحرك السياسي و الخارجي لها .

في المقابل فإن الدولة و الجيش و الحكومة إتخذت مواقف واضحة إذ تحركت خارجياً بعد أن حددت موقفها من الحرب.

إستمرت الدولة و القوات المسلحة في القيام بواجباتها، إنتصارات عسكرية في الميدان و تحركات نحو ترتيب الحكم بالإسراع في عودة العاصمة للخرطوم .

كما استمرت الدولة في توفير الخدمات من كهرباء و مياه و بسط الأمن و تأمين العودة للمواطنين لمواقعهم سواء من الخارج أو من مناطق النزوح الداخلي.

الموقف من و في الحرب الحالية هو الإستفتاء الحقيقي لتحديد الأجدر لقيادة البلاد حالياً و مستقبلاً و هو الذي يشكل فارقاً بين صاحب الرؤية السليمة و التائه الحيران .

العالم سيتغير كثيراً مع نهاية الحرب و لن تكون هنالك جبهة دولية تدافع عن حقوق الإنسان و حفظ العالم من الدمار.

العالم أصبح يدار من رئيس أكبر دولة و هو ليس غير ديكتاتور متكبر طامع في المال بدلاً من وجود قيادات تنشر السلام و تحافظ علي حقوق الشعوب و سلامتها .

يقود الحرب رئيس همه الأول جمع الأموال بإستنراف الدول الغنية و شن الحرب لإفقارها و الإستيلاء علي أموال النفط، و قد سقطت فرية أن القواعد العسكرية الأمريكية لحماية الدول التي تستقبلها و تحولت إلي بؤر لإشعال الحرب عليها و إضعافها.

السودان سيكون من الرابحين من هذه الحرب و من سيكون أمامه المستقبل ميسراً للأمن و التقدم و النهوض .

راشد عبد الرحيم