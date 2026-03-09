من أحاجي الحرب ( ٢٨٧١٣ ):

○ Mahamat Anadif Youssouf

الجوانب الثقافية للدكتور حسن الترابي

حضرتُ عام 1992، عندما كنتُ طالبًا في المرحلة الثانوية، محاضرةً للدكتور حسن الترابي بقاعة الصداقة في الخرطوم بعنوان: الإسلام والغرب. تحدث قرابة ساعتين بلغة عربية أصيلة وراقية. وعند انتهائه سأل الحضور: هل يحتاج أحد إلى تلخيص بالإنجليزية؟ فضجّت القاعة: Yes! Yes! فواصل الحديث قرابة ساعة. ثم سأل عن التلخيص بالفرنسية، فضجّت القاعة مرة أخرى: Oui! Oui! فاستمر نحو ساعة ونصف.

كان مشهدًا علميًا مهيبًا ترك في نفسي إعجابًا كبيرًا بثقافته الموسوعية. ومع مرور الزمن واتساع مداركي، أيقنت أن الدكتور حسن الترابي – رحمه الله – كان من أبرز المثقفين العرب والأفارقة في العصرين الحديث والمعاصر.

وخلال رحلاتي العلمية في الشرق والغرب، قلما وجدت شخصية ثقافية تجمع بين عمق المعرفة الشرعية، والإلمام بالفكر الغربي، والقدرة على التعبير بعدة لغات، مثلما وجدته في شخصية الترابي.

Les dimensions culturelles du Dr Hassan al-Turabi

En 1992, alors que j’étais encore élève au lycée, j’ai assisté à une conférence du Dr Hassan al-Turabi à la Salle de l’Amitié à Khartoum, intitulée : « L’Islam et l’Occident ». Il a parlé pendant près de deux heures dans un arabe élégant et profond. À la fin, il demanda au public : « Quelqu’un souhaite-t-il un résumé en anglais ? » La salle a répondu avec enthousiasme : « Yes! Yes! ». Il poursuivit alors environ une heure en anglais. Puis il demanda s’il fallait un résumé en français. La salle répondit à nouveau : « Oui! Oui! ». Il continua encore près d’une heure et demie.

C’était une scène scientifique impressionnante qui m’a profondément marqué par l’étendue de sa culture. Avec le temps et l’élargissement de mes horizons intellectuels, j’ai compris que le Dr Hassan al-Turabi – رحمه الله – comptait parmi les grands intellectuels arabes et africains de l’époque moderne et contemporaine.

Au cours de mes voyages scientifiques en Orient et en Occident, j’ai rarement rencontré une personnalité culturelle réunissant à la fois profondeur des sciences islamiques, connaissance de la pensée occidentale et maîtrise de plusieurs langues comme lui.