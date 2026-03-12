الدفاع المدني بالجزيرة يعلن عن خطة لتأمين العشر الأواخر من رمضان وأيام عيد الفطر

أعلنت إدارة الدفاع المدني بولاية الجزيرة عن خطة متكاملة لرفع درجة الإستعداد والجاهزية في كل المحليات بنسبة تجاوزت 100% لتأمين المواطنين في العشرة الأواخر من رمضان وأيام عيد الفطر المبارك عبر تكثيف جهود مكافحة الحرائق والإنقاذ النهري والبري في كل المحليات.

وكشف اللواء شرطة محمد الأمين مدير شرطة الدفاع المدني بولاية الجزيرة في تصريح عن توفير كل آليات ومعينات تنفيذ خطة تأمين العشر الأواخر من رمضان وأيام عيد الفطر المبارك حيث تم توفير كل آليات ومعينات الإنقاذ النهري وانتشار فرق الإنقاذ الراجلة والراكبة (اللنشات) على طول مجرى النيل الأزرق داخل الولاية إضافة لتجهيز أسطول عربات الإطفاء في كل المحليات لتدارك خطورة أي حرائق في الأسواق أو الأحياء حماية للانفس والممتلكات.

وأشار مدير شرطة الدفاع المدني للإجراءات الاحترازية والحملة التوعوية التي قادتها إدارته بالتنسيق مع إدارة العقيدة والدعوة لرفع وعي المواطنين بخطورة السباحة في النيل وكيفية تجنب حدوث الحرائق في الأسواق والمنازل والجاهزية للتدخل.

لافتاً لأهمية تكامل الأدوار والتنسيق بين قوات الدفاع المدني والمواطنين لتجنب المخاطر.

