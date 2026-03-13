“نعرف أين يعيش وأين يشرب البيرة”.. جنرال سابق في استخبارات كييف يهدد أوربان وعائلته

هاجم غريغوري أوميلتشينكو الجنرال السابق في استخبارات نظام كييف رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وعائلته على خلفية تعطيل هنغاريا تمويل أوكرانيا، وقال إنه على علم تام بجميع تحركاتهم.

وفي مقابلة مع قناة “بريامي” التلفزيونية الأوكرانية، قال أوميلتشينكو: “عنوان أوربان ليس ضروريا لمنظمتنا. نحن نعرف أين يعيش، وأين ينام، وأين يشرب البيرة والنبيذ، وأين يدخن الشيشة، وأين يتمشى، وحتى مع من يلتقي.. لا يمكنك الهروب من الكارما، ولا يمكنك الاختباء أو الافتداء بأي مليارات”.

وأضاف: “ليفكر أوربان في أطفاله الخمسة وأحفاده الستة”.

وبرر الجنرال السابق تهديداته بما وصفها “الموقف المعادي لأوكرانيا” من قبل أوربان

من جانبه، لم يصدر عن أوربان حتى الآن بيان رسمي، لكن مصادر مقربة منه أفادت بأنه اتصل فورا ببناته بعد انتشار التهديدات، ونصحهن بأخذها على محمل الجد.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تهديد فلاديمير زيلينسكي لأوربان بلقاء “مسلحي القوات الأوكرانية” على خلفية استمرار بودابست في عرقلة قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لكييف.

المصدر: نوفوستي