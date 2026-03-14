عضو مجلس السيادة د. نوارة تدعو لوحدة أهل الشرق وتؤكد سعي الحكومة لحل مشكلة المياه بالبحر الأحمر

شدّدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، على ضرورة تنظيم صفوف الشباب بشرق السودان ونبذ خطاب الكراهية، والتحلي بالحكمة وضبط النفس حتى في حالات الخلاف.

ولفتت لدى مخاطبتها الإفطار السنوي لحراك القوى الشبابية بشرق السودان إلى أن تاريخ المنطقة وقوانينها العرفية الراسخة تدعو إلى التآخي والاصطفاف، معتبرةً أن “كلمة خطاب الكراهية” غريبة على تاريخ أهل الشرق الممتد لآلاف السنين مؤكدة أن الفرصة لا تزال قائمة للنهوض بالمنطقة من خلال العمل المشترك بين القيادة والقواعد.

وأوضحت عضو مجلس السيادة أن شرق السودان أخذ حظه كاملاً من السلطة فيما يتعلق بالمناصب الوزارية الاتحادية مشيرة إلى استمرار السعي للحصول على المزيد من الحقوق عبر “التمييز الإيجابي” للكفاءات بالإقليم في مناصب مثل (وزراء دولة، مفوضيات، وسفراء).

وأكدت د. نوارة سعي الحكومة الجاد لحل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر، مشيرةً إلى أنها عقدت اجتماعات مع المسؤولين والمستشارين في هذا القطاع وأقرت بوجود تقصير في خدمات المياه والكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية في شرق السودان وولاية البحر الأحمر على وجه الخصوص.

ودعت عضو مجلس السيادة إلى الالتفاف حول القيادات والمؤسسات والإدارات الأهلية لضمان توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

وأثنت على دور جهاز المخابرات في إنشاء “الخزان الرابع” بعد انفجار سد أربعات وكشفت عن وجود تمويل مرصود من صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 10 مليون دولار مخصص لمشاريع المياه، داعية حكومة الولاية للتحرك نحو تنفيذه.

وقالت إنها تتابع بشكل دقيق الأوضاع في مختلف مناطق الإقليم الشرقي، مؤكداً تدخلها المباشر لحل القضايا بالإقليم.

من جانبه أوضح رئيس الحراك هيكل محمد دبلوب أن الحراك يسعي لاستخلاص الإيجابيات من كل التجارب السابقة لخدمة أهل الشرق مشيراً إلى مبادراتهم لتحقيق الأمن المجتمعي عبر التشاور مع كل القيادات الأهلية بشرق السودان.