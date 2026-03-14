بالمدينة المنورة.. رئيس الوزراء يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع الصومال

التقى رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، برئيس مجلس الشعب الصومالي، الشيخ أدم محمد نور، بالمدينة المنورة.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لرئيس مجلس الشعب الصومالي على الروح الطيبة والعلاقات التاريخية، وأكد حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع الصومال وتبادل المصالح المشتركة،ووضع رؤية مستقبلية لكيفية التعاون البناء والمفيد بين البلدين.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وناقش الجانبان أهمية الأمن والاستقرار في إفريقيا خاصة في منطقة القرن إلأفريقي.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشعب الصومالي إهتمام بلاده بقضايا السودان، وعبر عن استعداد بلاده لدعم السودان والوقوف إلى جانبه، وأكد على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

كما أكد الشيخ أدم محمد نور التزام الصومال بعدم استخدام أراضيها او أي تهديد عبر بلاده ضد السودان،كما أكد وقوف الصومال حكومةً وشعباً مع السودان للخروج من هذه الحرب.

في ختام اللقاء شكر رئيس الوزراء السيد رئيس مجلس الشعب الصومالي، علي المواقف الايجابية للصومال وأكد أزلية العلاقات بين البلدين وأهمية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وأشار الي تجربة الصومال في الحرب وشدد علي أهمية الوحدة الأفريقية واستقرار المنطقة.

و أكد الجانبان علي التواصل وتطوير العلاقات بين البلدين والتعاون اقليمياً ودولياُ لخدمة مصالح البلدين والشعبين.

سونا