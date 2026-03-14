اتحاد الصحفيين السودانيين يشرع في تنقيح سجل يضم أكثر من 7 آلاف صحفي لإعادة تنظيم العضوية والمهنة

أعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بدء عملية مراجعة وتنقيح السجل الصحفي، في خطوة قال إنها تأتي تنفيذاً لأحكام القانون العام وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، وضمن مساعيه لإعادة تنظيم العمل النقابي واستئناف نشاطه من مقره في الخرطوم.

وقال الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي مساء الخميس، إن عملية المراجعة تستهدف تحديث وتنقيح السجل الصحفي الذي يضم ما يزيد على 7 آلاف صحفي، وذلك بعد رصد مخالفات وتجاوزات تتعلق بالنظام الأساسي للاتحاد وقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفي.

كما أشار الاتحاد إلى أنه سيعمل على إسقاط أسماء الأعضاء الذين تورطوا في تجاوزات واضحة للنظام الأساسي للاتحاد، وقانون الصحافة، وميثاق الشرف الصحفي، وشطبهم من قوائم الاتحاد.

وأضاف أن عملية التنقيح ستشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إسقاط وشطب الأسماء غير المستوفية لشروط العضوية.

ودعا الاتحاد الصحفيين الأعضاء إلى تجديد عضويتهم واستخراج البطاقة الصحفية الصادرة عنه، مطالباً مؤسسات الدولة باعتماد الصحفيين الحاصلين على بطاقة الاتحاد سارية المفعول، في إطار تنظيم الممارسة المهنية والحد من التجاوزات في العمل الصحفي.

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة داخلية برئاسة الأمين العام وعضوية عدد من الأمانات المتخصصة وأعضاء الأمانة العامة، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بمراجعة السجل الصحفي.

كما تقرر تشكيل لجان أخرى لإعداد تصورات المرحلة المقبلة وتوفيق أوضاع الاتحاد مع متطلبات مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل، تمهيداً لاستئناف النشاط النقابي إلى حين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وفي السياق ذاته، ناشد الاتحاد الجمعيات والروابط الصحفية المتخصصة الإسراع بإيداع لوائحها وسجلات عضويتها لدى الاتحاد، لتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الاتحادات المهنية لسنة 2004.

سونا