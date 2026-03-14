وزير التعليم يترأس اجتماع لجنة إسناد التعليم الاول

ترأس د. التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية بمقر الوزارة بأمدرمان الجمعة الاجتماع الأول للجنة اسناد التعليم وذلك بحضور وكيل الوزارة مقرر اللجنة د. احمد خليفة عمر.

واوضح الوزير في تصريحات صحفية ان اللجنة تم تشكيلها بتوجيه من رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان وضمت في عضويتها مدراء التعليم بالولايات والنقابة واتحاد المعلمين.

واشار الوزير الي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها دراسة ومقترحات تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية.كما ناقشت مشاكل وتحديات التعليم بالولايات التي تأثرت بالحرب والولايات التي استضافت الطلاب الوافدين.