ولاية شمال كردفان: لا شح في الوقود والإمدادات مستمرة

أكد مدير الإدارة العامة للتجارة والتعاون والنقل والبترول بوزارة المالية والاقتصاد بشمال كردفان الأستاذ محمد عوض السيد دياب أن موقف الوقود بالولاية مستقر ولا يوجد أي شح في الإمدادات، مشيراً أن الوقود متوفر بمحطات الخدمة بكميات كافية تلبي إحتياجات المواطنين وقطاعي النقل والخدمات .

وأوضح دياب في تصريح صحفي أن الجهات المختصة تتابع بصورة مستمرة عمليات توزيع الوقود بالمحطات ، مؤكداً أن الكميات الموجودة حالياً مطمئنة ولا تدعو للقلق .

كما أشار إلى أن وصول شحنات الوقود إلى ولاية شمال كردفان مستمر بصورة يومية الأمر الذي سيسهم في تعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان إنسياب الإمداد بصورة طبيعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تنظيم عمليات التوزيع ومراقبة حركة الوقود بالمحطات لضمان وصوله إلى مستحقيه ومنع أي ممارسات سالبة أو احتكار قد يؤثر على إستقرار الإمدادات.