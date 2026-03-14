حكومة شرق دارفور تنعى أمين عام حكومة الولاية

تنعى حكومة ولاية شرق دارفور ولجنة أمن الولاية المغفور له بإذن الله الأستاذ كمال عبدالله حمدنالله، أمين عام حكومة ولاية شرق دارفور، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الولاية وأهلها.

وقالت الحكومة في بيانها “كان الفقيد مثالاً للإخلاص والتفاني في أداء واجبه، وأسهم بعلمه وخبرته في تعزيز العمل الحكومي وخدمة قضايا المواطنين، وظل طوال مسيرته المهنية رمزاً للالتزام والمسؤولية والعمل الوطني”.

إن حكومة ولاية شرق دارفور ولجنة أمن الولاية إذ تنعيه، تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة وأهله وذويه، وإلى العاملين بحكومة الولاية وكافة مواطني شرق دارفور، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.